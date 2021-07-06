Ексочільниця апарату Меган Маркл та принца Гаррі Кетрін Сен-Лоран переконана, що вони можуть стати лідерами у сфері соціального впливу.

Про це повідомляє видання People.

Кетрін працювала в Фонді Білла та Мелінди Гейтс до того, як прийти в апарат Меган Маркл та принца Гаррі. Вона керувала Фондом Арчвелл на початку 2020 року. На її думку, в королівської пари є потенціал для того, аби стати інфлюенсерами у сфері соціального впливу.

“Це був чудовий досвід… Вони дуже талановиті та креативні лідери. Я вдячна, що в мене була можливість працювати з ними… Час, який ми провели разом, був надзвичайно корисним”, – розповіла Кетрін.

На її думку, Меган та Гаррі мають потенціал, аби стати дуже впливовими лідерами у сфері соціального впливу.