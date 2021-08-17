Меган Маркл та принц Гаррі виступили зі спільною заявою стосовно ситуації в Афганістані, де Талібан захопив владу, а також - стосовно ситуації після землетрусу на Гаїті.

Заяву вони опублікували на сайті Archewell Foundation.

Вони закликали підтримати організації, які допомагають постраждалим в цих країнах. Зокрема, організацію World Central Kitchen. Меган та Гаррі зробили акцент на тому, що світ став “дуже крихким” і що “біль через ситуацію в Афганістані” “позбавила їх дару мови”.

“Ми закликаємо тих, хто мають глобальний вплив, просувають діалог щодо гуманітарних питань, який, як очікують, відбудеться восени в рамках багатосторонніх зустрічей, зокрема – Генасамблеї ООН та Саміту лідерів G20… Рішення, які ми прийматимемо зараз, аби полегшити страждання тих, кого ми знаємо, і тих, кого ми, можливо, ніколи не зустрінемо, – доведуть нашу людяність”, — заявили Меган та Гаррі.