Заяву вони опублікували на сайті Archewell Foundation.
Вони закликали підтримати організації, які допомагають постраждалим в цих країнах. Зокрема, організацію World Central Kitchen. Меган та Гаррі зробили акцент на тому, що світ став “дуже крихким” і що “біль через ситуацію в Афганістані” “позбавила їх дару мови”.
“Ми закликаємо тих, хто мають глобальний вплив, просувають діалог щодо гуманітарних питань, який, як очікують, відбудеться восени в рамках багатосторонніх зустрічей, зокрема – Генасамблеї ООН та Саміту лідерів G20… Рішення, які ми прийматимемо зараз, аби полегшити страждання тих, кого ми знаємо, і тих, кого ми, можливо, ніколи не зустрінемо, – доведуть нашу людяність”, — заявили Меган та Гаррі.
- Терористична організація Талібан захопила владу в Афганістані. Тисячі людей приїхали до аеропорту в Кабулі та намагалися залишити країну на американських літаках. Внаслідок тисняви та хаосу кілька людей загинули. Деякі намагались полетіти з Афганістану, тримаючись за шасі літака. Наразі місцеві жителі в Кабулі залишаються у своїх будинках та бояться виходити на вулицю. Більшість чиновників та представників правоохоронних й урядових структур – перевдягнулися в цивільний одяг, аби не вирізнятися серед інших афганців.
- На Гаїті внаслідок суботнього землетрусу силою в 7,2 бала загинуло вже 724 людини. Зазнали поранень понад 1800 людей. Рятувальники намагалися знайти серед завалів тих, хто вижив. Землетрус магнітудою 7,2 бала зруйнував сотні будинків і споруд. Основного удару зазнала південно-західна частина Гаїті, особливо в регіоні міста Ле-Кай та його околицях. Церкви, готелі, лікарні та школи були сильно пошкоджені або зруйновані.