Меган Маркл все ж виграла справу в суді щодо публікації її листів батькові на шпальтах газети Mail on Sunday. Адвокат довів у суді, що листи Маркл — її особисті, а видання не мало права публікувати їх, порушуючи авторські права.

Про результати судового засідання повідомили в британському виданні The Guardian.

Меган повідомила про судове рішення своєму чоловіку, принцу Гаррі, а також старшому помічникові Кенсінгтонського палацу Джейсону Кнауфу, оскільки це “був дуже складний процес, який вони пережили разом”.

Таблоїд Mail on Sunday раніше надрукував уривки з листа Меган до батька, порушивши авторське право. Суддя Варбі сказав, що в позові щодо порушення авторських прав правда на стороні Маркл та задовольнив позов на її користь.

Однак газета наполягала на тому, що лист писала не лише Маркл, а й Кнауф, тож право авторства є сумісним. Але представник королівського палацу каже, що не писав жодної частини цього листа та не збирався заявляти про будь-які авторські права на нього. Його юристи сказали, що “це був особистий лист герцогині”.

До цього під час дистанційного слухання справи Меган проти Associated Newspapers Ltd (ANL), її захисник Ян Мілл сказав, що у таблоїді наполягають на тому, що частково автором листа був Кнауф, а отже позов герцогині є недоречним.

Однак сторона захисту герцогині довела, що Маркл написала електронну версію листа, показала її одному з представників палацу та своєму чоловікові, а потім переписала власноруч та надіслала батькові.

Після першого програного суду Меган подала новий позов, в якому вимагала від судді високого суду наказати газеті віддати їй всі наявні копії листа батькові. Адвокат герцогині стверджував, що копії листів Меган не повернули, що являє собою “загрозу порушення і подальшого неправомірного використання її особистої інформації”. Також він наголошує на тому, що на Mail Online статті досі не видалили, а використані та опубліковані листи порушують авторські права позивача.

Другий суд Меган виграла.

Адвокат домагається, щоб видавець опублікував на першій сторінці в The Mail on Sunday заяву про юридичну перемогу Меган, а також на головній сторінці Mail Online.

Меган заявила, що готова обмежити відшкодування збитку “номінальною компенсацією” — символічною сумою — за використання листів. Вона просить виплатити 750 тисяч фунтів стерлінгів протягом двох тижнів “проміжним платежем за рахунком” для покриття судових витрат Меган щодо подання позову.