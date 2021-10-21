Про це повідомляє журнал Just Jared.
“Я звертаюся до вас не як обрана особа, не як політик, а як зацікавлена громадянка, і як мама. І оскільки ви й ваші колеги в Конгресі відіграють певну роль у формуванні родинних успіхів для майбутніх поколінь, саме тому я пишу вам в цей дуже важливий час – як мама – щоб виступити за оплачувану відпустку“, – йдеться у посланні.
Меган зазначила, що пандемія виявила “давно наявні проблеми у нашому суспільстві“. Мільйонам жінок довелося кинути роботу, щоб доглядати за своїми маленькими дітьми — поки дитячі сади та школи були закриті.
“Працюючі батьки змушені обирати між постійним доглядом за дитиною і заробітком грошей. Жертва одним або іншим обходиться дуже дорого”, – додала вона.
У своєму листі Маркл також детально розповіла про своє дитинство, в якому її батькам довелося піти на багато жертв, щоб їй було добре.
Крім того, вона розповіла про свій досвід батьківства.
“У червні у нас з’явилася друга дитина. Як і всі батьки, ми були шалено раді. Як меншість, ми не зіткнулися з суворою реальністю: або провести перші кілька критичних місяців з нашою дитиною або швидше повернутися до роботи. Ми знали, що можемо забрати дочку додому і на цьому життєво важливому етапі присвятити себе нашим дітям. Ми знали, що, роблячи так, нам не доведеться робити вибір між доглядом за дитиною, роботою і медичною допомогою“, – розповіла Меган.
“Жодна родина не повинна стикатися з цими рішеннями. Жодна родина не повинна вибирати між зароблянням на життя і свободою піклуватися про свою дитину“, – наголосила вона.
Маркл також виступила за введення національної оплачуваної відпустки для всіх американських батьків.
“Оплачувана відпустка повинна бути національним правом, а не варіантом, обмеженим тими, чиї роботодавці дотримуються відповідних правил, або тими, хто живе в одному з небагатьох штатів, де існує програма відпусток“, – резюмувала вона.
Нагадаємо, 36-річний принц Гаррі та його дружина, 39-річна Меган Маркл зараз живуть у США зі своїми дітьми – дворічним сином Арчі та донькою Лілібет, котра народилася на початку цього літа.
У січні 2020 року принц Гаррі й Меган Маркл оголосили, що відмовляються від королівських повноважень. Вони перестали офіційно представляти королівську родину й отримувати державне фінансування. При цьому подружжю надали можливість переглянути своє рішення через рік.
У лютому 2021 року було оголошено, що пара остаточно відмовилася від виконання королівських обов’язків.
Гаррі зберіг титул принца за правом народження.
- Нагадаємо, 7 березня на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.
- Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.
- Пізніше Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.
- 9 березня Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.
- Згодом принц Гаррі розповів про те, що багато пив, хотів спробувати наркотики та переживав приступи паніки, бо намагався заглушити біль після смерті матері та впоратися зі складнощами життя в королівській родині. Він також поінформував про суїцидальні думки своєї дружини Меган Маркл.
- Принц Гаррі зізнався, що ще у віці 20 років замислювався над тим, щоб піти з королівської сім’ї і відмовитися від виконання королівських обов’язків.