Герцогиня Сассекська Меган Маркл у відкритому листі спікеру Палати представників США Ненсі Пелосі та лідеру більшості в Сенаті Чаку Шумеру виступила за оплачувану відпустку по догляду за дитиною для обох батьків.

Про це повідомляє журнал Just Jared.

“Я звертаюся до вас не як обрана особа, не як політик, а як зацікавлена громадянка, і як мама. І оскільки ви й ваші колеги в Конгресі відіграють певну роль у формуванні родинних успіхів для майбутніх поколінь, саме тому я пишу вам в цей дуже важливий час – як мама – щоб виступити за оплачувану відпустку“, – йдеться у посланні.

Меган зазначила, що пандемія виявила “давно наявні проблеми у нашому суспільстві“. Мільйонам жінок довелося кинути роботу, щоб доглядати за своїми маленькими дітьми — поки дитячі сади та школи були закриті.

“Працюючі батьки змушені обирати між постійним доглядом за дитиною і заробітком грошей. Жертва одним або іншим обходиться дуже дорого”, – додала вона.

У своєму листі Маркл також детально розповіла про своє дитинство, в якому її батькам довелося піти на багато жертв, щоб їй було добре.

Крім того, вона розповіла про свій досвід батьківства.

“У червні у нас з’явилася друга дитина. Як і всі батьки, ми були шалено раді. Як меншість, ми не зіткнулися з суворою реальністю: або провести перші кілька критичних місяців з нашою дитиною або швидше повернутися до роботи. Ми знали, що можемо забрати дочку додому і на цьому життєво важливому етапі присвятити себе нашим дітям. Ми знали, що, роблячи так, нам не доведеться робити вибір між доглядом за дитиною, роботою і медичною допомогою“, – розповіла Меган.

“Жодна родина не повинна стикатися з цими рішеннями. Жодна родина не повинна вибирати між зароблянням на життя і свободою піклуватися про свою дитину“, – наголосила вона.

Маркл також виступила за введення національної оплачуваної відпустки для всіх американських батьків.

“Оплачувана відпустка повинна бути національним правом, а не варіантом, обмеженим тими, чиї роботодавці дотримуються відповідних правил, або тими, хто живе в одному з небагатьох штатів, де існує програма відпусток“, – резюмувала вона.

Нагадаємо, 36-річний принц Гаррі та його дружина, 39-річна Меган Маркл зараз живуть у США зі своїми дітьми – дворічним сином Арчі та донькою Лілібет, котра народилася на початку цього літа.

У січні 2020 року принц Гаррі й Меган Маркл оголосили, що відмовляються від королівських повноважень. Вони перестали офіційно представляти королівську родину й отримувати державне фінансування. При цьому подружжю надали можливість переглянути своє рішення через рік.

У лютому 2021 року було оголошено, що пара остаточно відмовилася від виконання королівських обов’язків.

Гаррі зберіг титул принца за правом народження.