Фото Меган з’явилося на обкладинці листопадового номера журналу.
Після переїзду до США Меган і Гаррі вже знайшли роботу. Вони підписали контракт зі стрімінговим сервісом Netflix і планують працювати в телевізійній індустрії.
Днями Меган в ефірі одного з американських телеканалів закликала виборців брати участь у майбутніх президентських виборах в США.
Обкладинка з портретом Маркл вийшла зі словами: “Меган, що далі?”.
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From Megxit to Megflix: with newspaper headlines blasting everything from 'Royal Breakdown' to 'Kate: We rolled out the Red Carpet for her', it's been a summer of discontent for the younger royals. But what's next? Plus Omid Scobie (@scobiesnaps) dishes on the fallout from 'Finding Freedom.' Tatler reveals all in the November issue on sale next week. Get yours with a spectacular trial offer: click the link in bio for more.
- Раніше повідомлялось, що принц Гаррі та Меган Маркл – придбали будинок у мальовничому приморському містечку Санта-Барбарі, розташованому приблизно в 100 милях на північ від Лос-Анджелеса.