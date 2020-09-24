Герцогиня Сассекська Меган Маркл вперше після того, як склала повноваження члена королівської сім'ї, з'явилася на обкладинці британського глянцю Tatler.

Фото Меган з’явилося на обкладинці листопадового номера журналу.

Після переїзду до США Меган і Гаррі вже знайшли роботу. Вони підписали контракт зі стрімінговим сервісом Netflix і планують працювати в телевізійній індустрії.

Днями Меган в ефірі одного з американських телеканалів закликала виборців брати участь у майбутніх президентських виборах в США.

Обкладинка з портретом Маркл вийшла зі словами: “Меган, що далі?”.