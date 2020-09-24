Фото Меган з’явилося на обкладинці листопадового номера журналу.

Після переїзду до США Меган і Гаррі вже знайшли роботу. Вони підписали контракт зі стрімінговим сервісом Netflix і планують працювати в телевізійній індустрії.

Днями Меган в ефірі одного з американських телеканалів закликала виборців брати участь у майбутніх президентських виборах в США.

Обкладинка з портретом Маркл вийшла зі словами: “Меган, що далі?”.

  • Раніше повідомлялось, що принц Гаррі та Меган Маркл – придбали будинок у  мальовничому приморському містечку Санта-Барбарі,  розташованому приблизно в 100 милях на північ від Лос-Анджелеса.