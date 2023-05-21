Американська акторка та модель Меган Фокс поділилася тим, що має дисморфофобію — психічний розлад, коли людина надмірно занепокоєна та зайнята незначним дефектом або особливістю свого тіла. Вона розповіла, що ніколи у житті не полюбляла своє тіло.

Джерело: Sports Illustrated.

В інтерв’ю Меган Фокс поділилася про свою боротьбу зі власним сприйняттям.

“У мене дисморфія тіла. Я ніколи не бачу себе такою, якою мене бачать інші люди. У моєму житті не було моменту, коли б я любила своє тіло”, — сказала вона.

Акторка наголосила, що її шлях любові до себе буде нескінченним. Вона зізналася, що має багато комплексів, яких їй треба позбутися.

За словами експертів, люди з важким розладом дисморфії тіла можуть замкнутися у собі та страждати від інших проблем з психічним здоров’ям.

Довідка. Дисморфофобія (BDD) — психічний розлад, різновид неврозу, коли людина надмірно занепокоєна та зайнята незначним дефектом або особливістю свого тіла. Ознаки BDD проявляються у молодому або підлітковому віці. Люди з цим розладом можуть скаржитися на “дефекти”, але при цьому вони здатні працювати, нормально функціювати в суспільстві та обслуговувати себе.