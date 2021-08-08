Про це Томас Маркл розповів в коментарі виданню TMZ.

Чоловік відправив доньці дюжину троянд у день її народження, але відповіді з так і не отримав. Томас Маркл уточнив, що у букеті були дві жовті троянди, які символізують дітей Меган з принцом Гаррі – Арчі та Лілібет.

Крім того, батько герцогині додав до букета листівку з написом: “Бажаю тобі щасливого дня народження та яскравих днів”.

На жаль, Маркл не відповіла йому. Чоловік каже, що не розуміє вчинку доньки й щиро хоче брати участь у вихованні онуків.

Нагадаємо, що про напружені стосунки Меган Маркл з батьком стало відомо ще напередодні королівського весілля у 2018 році. Тоді батько герцогині надавав таблоїдам світлини, а також особистого листа Меган пресі. Маркл заявила в інтерв’ю Опрі Вінфрі, що вона не може пробачити його “зраду”.