Герцогиня Сассекська Меган Маркл не поїде до Великої Британії на відкриття статуї принцеси Діани з нагоди 60-річчя з дня її народження.

Про це повідомляє видання The Mirror.

Зі слів інсайдерів, герцогиня, яка нещодавно народила другу дитину, не поїде на цю подію. Однак на відкриття статуї принцеси Діани приїде принц Гаррі.

Причини такого рішення Маркл не називають, але вона виступить на заході онлайн. Схоже, герцогиня поки не хоче залишати новонароджену доньку Лілібет з помічницями.

На відміну від Маркл, Кейт Міддлтон підтримає чоловіка під час відкриття статуї його матері. Герцогиня Кембридзька спостерігала за роботою скульптора Єна Ренк-Бродлі, який працював над проєктом з 2017 року.

Джерела повідомляють, що Кетрін має намір зробити ще один крок до примирення братів.

Нагадаємо, 7 березня на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.

Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.