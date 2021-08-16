Меган Маркл запропонувала Кейт Міддлтон разом зняти фільм для Netflix

Про це повідомляє USMagazine.
Меган Маркл планує зняти документальний фільм в рамках контракту зі стрімінговою платформою Netflix. У ньому герцогиня хоче висвітлити благодійну роботу Кейт Міддлтон.
Джерело повідомило, що Кейт та Меган “чудово ладнають й часто спілкуються”. Ба більше, вони вже обговорювали можливість майбутньої співпраці.
“Меган говорила з нею про співпрацю в проєкті для Netflix, документальному фільмі, який покаже благодійну діяльність Кейт і величезний вплив, який вона зробила своєю добродійністю”, – заявив інсайдер.
Водночас Міддлтон розглянула пропозицію Маркл щодо колаборації.
“Кейт це дуже лестить, і наразі комунікація між ними чудова”, – додає інсайдер.
Однак поки точно невідомо, чи погодилася Міддлтон на спільний проєкт з Маркл.
- Першим проєктом принца Гаррі й Меган Маркл для стрімінгової платформи Netflix стане серіал про колишніх військових, що стали спортсменами-паралімпійцями.