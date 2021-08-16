Меган Маркл запропонувала Кейт Міддлтон разом зняти фільм для Netflix

Кейт Міддлтон та Меган Маркл обговорили ймовірну колаборацію. Герцогині можуть спільно зняти документальний фільм для Netflix.

Про це повідомляє USMagazine.

Меган Маркл планує зняти документальний фільм в рамках контракту зі стрімінговою платформою Netflix. У ньому герцогиня хоче висвітлити благодійну роботу Кейт Міддлтон.

Джерело повідомило, що Кейт та Меган “чудово ладнають й часто спілкуються”. Ба більше, вони вже обговорювали можливість майбутньої співпраці.

“Меган говорила з нею про співпрацю в проєкті для Netflix, документальному фільмі, який покаже благодійну діяльність Кейт і величезний вплив, який вона зробила своєю добродійністю”, – заявив інсайдер.

Водночас Міддлтон розглянула пропозицію Маркл щодо колаборації.

“Кейт це дуже лестить, і наразі комунікація між ними чудова”, – додає інсайдер.

Однак поки точно невідомо, чи погодилася Міддлтон на спільний проєкт з Маркл.