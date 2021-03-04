Covid-19 Україна

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Меган Маркл звинуватила королівську родину в «увічненні брехні»

Герцогиня Сассекська Меган Маркл заявила, що Букінгемський палац даремно сподівався, що вона та принц Гаррі мовчатимуть, коли королівська родина "продовжує говорити неправду".

Четвер, 4 березня 2021, 17:24

Про це Маркл розповіла в інтерв’ю Опрі Вінфрі, повна версія якого з’явиться 7 березня, повідомляють #Букви.

У черговому тизері інтерв’ю Меган наголосила, що вона вирішила не мовчати та бути максимально відвертою.

Зокрема, герцогиня розмірковує над тим, скільки вона втратить, коли це інтерв’ю побачать мільйони глядачів. Крім того, дружина принца Гаррі заявила, що Букінгемський палац був  певен, що вони мовчатимуть у відповідь на цькування та брехню.

“Я не знаю, як вони (королівська сім’я, – ред.) могли очікувати, що після всього цього ми все ще будемо просто мовчати, якщо палац відіграє активну роль в увічненні брехні про нас. І якщо це пов’язано з ризиком багато втратити, то воно вже втрачене”, – заявила Меган.

Зазначається, що Гаррі та Меган зважилися на це інтерв’ю після того, як їх почали цькувати та розповсюджувати неправдиву інформацію.

Нагадаємо, що американський канал CBS опублікував тизери двогодинного відвертого інтерв’ю британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. У нарізці кадрів Опра говорить, що пара розповіла їй “шокуючі речі” і попереджає, що в інтерв’ю не було табуйованих тем.

  • Раніше британський принц Гаррі заявив, що відійшов від своїх королівських обов’язків, оскільки “токсична” британська преса руйнувала його психічне здоров’я. При цьому він додав, що не поставив хрест на своїй державній службі.
Теги: Букінгемський палац, Букінгемський палац, відео, Меган Маркл, принц Гаррі

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