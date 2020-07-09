Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Надія Мейхер поділилася світлиною, на якій зображена в компанії з акторами комедійного серіалу "Великі Вуйки".

Фотографію Мейхер опублікувала в Instagram.

“Не сталевари ми, не теслі. Ми працівники творчих професій” – підписала вона знімок.

Мейхер позує на фото в образі героїні серіалу, підв’язавши волосся хустиною.

Артистка зазначила, що фільмування триває в Національному музеї народної архітектури в Пирогово.

Прем’єра другого сезону відбудеться восени на телеканалі “1 + 1”.