Фотографію Мейхер опублікувала в Instagram.
“Не сталевари ми, не теслі. Ми працівники творчих професій” – підписала вона знімок.
Мейхер позує на фото в образі героїні серіалу, підв’язавши волосся хустиною.
Артистка зазначила, що фільмування триває в Національному музеї народної архітектури в Пирогово.
Прем’єра другого сезону відбудеться восени на телеканалі “1 + 1”.
- У лютому був опублікував трейлер фільму “Номери”, над яким працювали режисери Олег Сенцов і автор “Захара Беркута” Ахтем Сеітаблаєв.