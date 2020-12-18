Американська модель, яку в мережі прозвали "мексиканською Кім Кардашьян", померла під час пластичної операції по збільшенню сідниць.

Про це повідомляє видання New York Post.

29-річна Джозелін Кано (Joselyn Cano) регулярно ділилася своїми відвертими знімками на онлайн-платформі OnlyFans, де користувачі отримують доступ до контенту за певну плату.

Як пише видання, так званий ліполіфтінг Brazilian Butt Lift дівчина поїхала робити до Колумбії і це мала бути її вже друга така операція, яка все більше набирає популярності.

Фото: instagram.com/joselyncano

Під час такої корекції здійснюється збільшення і підтяжка сідниць за допомогою ін’єкцій власного жиру, але вона супроводжується значним ризиком. Якщо ін’єкція буде проведена неправильно, це може призвести до жирової емболії: жир потрапляє в кровотік і закупорює судини.

За інформацією видання, приятелька Кано, манекенниця Ліра Мерсер (Lira Mercer), повідомила про смерть американки в своїх соціальних мережах.

Модель померла 7 грудня похорон відбувся 16 грудня.

На YouTube опублікували запис прощання з моделлю. Крім того, в соцмережах велася пряма трансляція похоронної церемонії.

Смерть Кано ще не підтверджена її сім’єю, але шанувальники моделі вже висловлюють близьким співчуття.

Кано була моделлю, дизайнером одягу і інфлюенсером в соціальних мережах. У неї було понад 12 мільйонів передплатників. У профілі дівчини на LinkedIn також зазначено, що вона вивчала мікробіологію в Державному університеті Сан-Дієго.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Joselyn Cano 🧿 (@joselyncano)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Joselyn Cano 🧿 (@joselyncano)