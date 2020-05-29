Відео вона опублікувала на своєму YouTube-каналі.

У ролику, знятому режисером Сільві Вебер, учасниця Spice Girls постає в образі героїні комп’ютерної гри (в стилі Street Fighter), в яку з захопленням бореться працівницю офісу, забувши про свої основні обов’язки.

В окремих кадрах вона бореться врукопашну з чоловіком. Мелані Сі також пронизують блакитні блискавки.

Пісня “Blame It On Me” (як і попередній сингл “Who I Am”) увійде в новий альбом Мелані Чісхольм, роботу над яким вона майже закінчила.