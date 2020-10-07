Меланія Трамп в розмові з подругою назвала порноактрису Стеффані Кліффорд, що раніше заявила про зв'язок з її чоловіком Дональдом Трампом, повією з порно.

Про це пише видання TMZ.

Запис розмови транслювався у підкасті колишнього адвоката американського лідера Майкла Коена Mea Culpa.



Цей запис був зроблено у 2018 році колишньої найкращою подругою і помічницею першої леді Стефані Уїнстон Волкофф.

На записі чутно, як Меланія обговорює з подругою фотосесію актриси, яка повинна була з’явитися на сторінках Vogue.

Меланія каже: “Погугли і прочитай. Енні Лейбовіц знімала повію з порно, вона з’явиться в одному з випусків – у вересні або жовтні”.

Потім Стефані вирішила уточнити, хто ж “повія з порно”, на що Меланія сказала Стормі (Стормі Деніелс – псевдонім порноактриси Стефані Кліффорд).

Про порноактрису Стефані Кліффорд заговорили у 2018 році після виходу статті в The Wall Street Journal, де говорилося, що вона отримала 130 тисяч доларів за мовчання про інтимний зв’язок з Дональдом Трампом. У січні того ж року актриса підтвердила цю інформацію. У Білому домі слова акторки назвали брехнею.

Пізніше Кліффорд подала в суд на президента Трампа: вона заявила, що американський лідер не поставив свій підпис в укладеному з нею угоді про нерозголошення інформації про сексуальний зв’язок. На цій підставі вона зажадала визнати документ недійсним. У серпні 2020 року актриса виграла цю справу.