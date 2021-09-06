Меланія Трамп, дружина 45-го американського президента Дональда Трампа, не збирається у 2024 році знову бути першою леді США, попри амбіції чоловіка.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Про відсутність амбіцій у Меланії розповіли її знайомі на умовах анонімності. Мало того – Меланія не збирається допомагати чоловікові у проведенні передвиборчої кампанії, як це було у 2016 році.

“На відміну від 2016 року, Меланія Трамп не збирається приєднуватися до кампанії… Я розмовляла з людьми, які сказали, що їй не цікаво повертатися до Білого дому та знову бути першою леді”, – пояснила Кейт Беннетт з CNN.

Наразі Дональд Трамп не казав про те, що балотуватиметься в президенти у 2024 році, однак неодноразово робив натяки на те, що це можливо.

“Зараз Меланія щаслива, бо до неї немає так багато уваги, як це було раніше… Вона ніколи не хотіла бути публічною”, – пояснили журналісти.

Меланію Трамп вважають “найзакритішою першою леді в сучасній історії”. Навіть після того, як вона залишила Білий дім, її бачили лише раз – в Нью-Йорку, коли вони рази з сином виходили із Башти Трампа. Вона вважає, що політичне лідерство в Республіканській партії – робота Дональда Трампа, а вона може підтримати його тільки, як чоловіка, але не як відому людину.

“Ви не побачите Меланію на мітингах та заходах кампанії, якщо Трамп офіційно заявить про те, що знову балотуватиметься… Її замінить Лара (дружина Еріка Трампа) чи Кімберлі (подруга Дона Трампа). Вони реально зацікавлені в тому, аби Трамп повернувся у велику політику. Але Меланія таких амбіцій не має”, – розповів один з інсайдерів.

У Меланії Трамп на запит щодо коментарів з цього приводу не відповіли.