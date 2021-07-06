Український співак Меловін (Melovin) під час виступу на фестивалі Atlas Weekend на сцені поцілувався з дівчиною, а потім із хлопцем. Проте поцілунок вирізали з трансляції.

Про це співак написав у своєму Instagram.

Так, на сцені спочатку Меловін поцілував дівчину, модель Маргариту Верховцеву (вона лесбійка), а потім підійшов до хлопця і поцілував його. Після цього співак підняв прапор ЛГБТ.

За словами Меловіна саме цей момент вирізали з ефіру каналу M1.

“Мій офіційний камінгаут, який відбувся зі сцени, було вирізано з прямого ефіру М1. Моє відео і досі не завантажують на YouTube. І все через те, що я показав свою сутність. Для мене немає значення колір, віра чи стать, адже любити потрібно людину, тіло, душу…” – написав співак.

“Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру?” – підсумував Меловін.

Колега по сцені, співачка Злата Огнєвіч підтримала Меловіна: “Мел, я тебе підтримую! Свобода бути собою – найвища цінність!!!! Люблю за сміливість!”

“Wow, це було спекотно!” – так прокоментували виступ Melovin в офіційному Instagram-акаунті фестивалю.

Довідка. Melovin (справжнє ім’я – Костянтин Бочаров) народився 1997 року в Одесі. У 2017 році співак став фіналістом національного відбору пісенного конкурсу “Євробачення”. У 2018 році з піснею Under the Ladder Меловін посів на “Євробаченні” 17-те місце.