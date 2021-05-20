Про це повідомляє журнал People.

Співачка повернулася до свого коріння (вона натуральна блондинка), дебютувавши зі своїми більш світлими пасмами.

“Я дуже хотіла змін”, – зазначила новоспечена мама, яка 20 лютого вітала сина Августа Харрісона.

Менді також розповіла, що для перетворення використовувала віртуальний селектор відтінків на вебсайті Garnier.

“Я заповнила цей короткий перелік питань і з’ясувала, який колір мені підійде найкраще, тому що я знала, що хочу зберегти його в більш темному, природному відтінку блонда. Я змогла знайти точну колірну відповідність, яка здалася мені правильним: номер 70”, – пояснила вона.

Цікаво, що фарбування волосся Мур виконала самостійно.