Про це повідомляє журнал People.
Співачка повернулася до свого коріння (вона натуральна блондинка), дебютувавши зі своїми більш світлими пасмами.
“Я дуже хотіла змін”, – зазначила новоспечена мама, яка 20 лютого вітала сина Августа Харрісона.
Менді також розповіла, що для перетворення використовувала віртуальний селектор відтінків на вебсайті Garnier.
“Я заповнила цей короткий перелік питань і з’ясувала, який колір мені підійде найкраще, тому що я знала, що хочу зберегти його в більш темному, природному відтінку блонда. Я змогла знайти точну колірну відповідність, яка здалася мені правильним: номер 70”, – пояснила вона.
Цікаво, що фарбування волосся Мур виконала самостійно.
- Американська співачка і автор пісень Біллі Айліш зізналася, що кілька тижнів носила “геловінську перуку”, перш ніж дебютувати з новим кольором волосся.