Музичний менеджер Брітні Спірс Ларрі Рудольф, який працював зі співачкою протягом 25 років, заявив, що вона завершує кар'єру і подав у відставку.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Рудольф, який допоміг Спірс укласти свій перший контракт із звукозаписною компанією, сказав, що “намір зірки офіційно піти у відставку” спонукав і його піти у відставку.

Цей крок стався через два тижні після того, як Спірс сказала судді Лос-Анджелеса, що її змушували виступати проти її волі. Рудольф заявив про свій намір в листі батькові зірки Джеймі Спірсу і соконсерватору Джоді Монтгомері.

“Минуло більше двох з половиною років з тих пір, як ми в останній раз спілкувалися з Брітні, і тоді вона повідомила мені, що хоче взяти перерву в роботі на невизначений термін. Раніше сьогодні я дізнався, що Брітні оголосила про свій намір офіційно піти у відставку. Як її менеджер, я вважаю, що в кращих інтересах Брітні піти з її команди, оскільки мої професійні послуги більше не потрібні”, – написав він.

Рудольф був менеджером Спірс майже всю свою кар’єру, з тих пір, як її мати, Лінн Спірс, запитала його думку про співочий голос поп-зірки.

У той час він був юристом в музичній індустрії, представляючи інтереси відомих клієнтів, включаючи Backstreet Boys, Джастіна Тімберлейка і Джесіку Сімпсон. Але він був настільки вражений почутим, що взяв Спірс під своє крило і представив тодішню 15-річну дівчину звукозаписним лейблам в Нью-Йорку, в кінцевому підсумку уклавши з нею угоду з Jive.

Хоча він ненадовго відійшов в сторону в 2007 і 2008 роках, він повернувся до Спірс після ряду публічних інцидентів, які призвели до того, що вона була поміщена під опіку, і допоміг їй оживити її кар’єру, випустивши серію успішних альбомів.

Нагадаємо, Брітні Спірс у середу, 23 червня, вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку.

Під час промови, яка тривала понад 20 хвилин, 39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. З 2008 року він контролює її концертну діяльність і фінанси (що оцінюються в 60 млн доларів).

Коментуючи свої публікації в соціальних мережах, в яких вона запевняла, що з нею все гаразд, співачка зазначила, що це було брехнею. Спірс стверджує, що її примушували вживати літій.

Зірка також розповіла, що через опіку не може знову вийти заміж і народити третю дитину, оскільки їй не дозволяють. Вона наголосила, що хотіла видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб у неї могла народитися ще одна дитина, але їй не дозволили цього.

Спірс повідомила суду, що раніше не висловлювалася публічно, оскільки думала, що їй ніхто не повірить. Востаннє співачка безпосередньо розмовляла із суддею в травні 2019 року, але суд був закритий для публіки.