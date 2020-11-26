Covid-19 Україна

оновлено 27.11.2020 о 17:02

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«Мені надають допомогу»: Модель Кріссі Тейген перебуває у депресії після викидню

Відома американська модель Кріссі Тейген зізналася шанувальникам, що вкрай важко переживає втрату дитини на 20 тижні вагітності. З нею працюють психологи.

Четвер, 26 листопада 2020, 14:33

Про це знаменитість написала у своєму Twitter.

Тейген довгий час не виходила на зв’язок зі своїми підписниками, але вирішила перервати мовчання та залишила емоційний твіт.

“Я не часто пишу у Twitter, тому що зараз перебуваю у глибокій депресії. Але не хвилюйтеся, мені надають допомогу, і я скоро відновлюсь. Вони зателефонують, коли мені стане краще, і я буду готова до зустрічі, і ти зможеш заскочити та витягнути мене з дому, добре? Спасибі і люблю тебе!”, – написала Тейген.

Невідомо, кому саме модель адресувала другу частину свого повідомлення. Однак сама Кріссі запевнила, що не мала на увазі когось конкретного.

  • Раніше #Букви розповідали, що у моделі Кріссі Тейге трапився викидень. Тейген поділилася сумною новиною про свою втрату в Instagram 30 вересня. Тоді вона опублікувала серію сумних чорно-білих фотографій себе і свого чоловіка Джона Ледженд в лікарні зі своєю вже мертвою дитиною.
  • Через кілька тижнів після викидня Кріссі написала есе про своє горе. Лікарі поставили Кріссі діагноз “часткова відшарування плаценти”. Їй довелося провести в лікарні деякий час через сильну кровотечу.
Теги: викидень, втрата дитини, Тейген

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