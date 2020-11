«Мені надають допомогу»: Модель Кріссі Тейген перебуває у депресії після викидню

Про це знаменитість написала у своєму Twitter.

Тейген довгий час не виходила на зв’язок зі своїми підписниками, але вирішила перервати мовчання та залишила емоційний твіт.

“Я не часто пишу у Twitter, тому що зараз перебуваю у глибокій депресії. Але не хвилюйтеся, мені надають допомогу, і я скоро відновлюсь. Вони зателефонують, коли мені стане краще, і я буду готова до зустрічі, і ти зможеш заскочити та витягнути мене з дому, добре? Спасибі і люблю тебе!”, – написала Тейген.

Невідомо, кому саме модель адресувала другу частину свого повідомлення. Однак сама Кріссі запевнила, що не мала на увазі когось конкретного.

I’m not tweeting much because I’m honestly in a bit of a grief depression hole but do not worry as I have so much help around me to get better and I’ll be fixed soon. they’ll call when im better and ready for pickup and u can swing by and grab me ok? thank u and love you!

— chrissy teigen (@chrissyteigen) November 25, 2020