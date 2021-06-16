Про це повідомляє журнал People і голландська мовна асоціація NOS.

Старша дочка короля Віллема-Олександра і королеви Максими відправила написаний від руки лист прем’єр-міністру Нідерландів Марку Рютте, в якому повідомила йому про своє рішення відмовитися від допомоги в розмірі 1,6 млн євро, поки вона не почне виконання королівських обов’язків.

“7 грудня 2021 роки мені виповниться 18 років, і, відповідно до закону, я отримаю допомогу. Мені незручно її отримувати доти, поки я нічого не роблю, тоді як іншим студентам доводиться набагато важче, особливо в цей період епідемії коронавірусу”, – йдеться в листі.

Амалія додала, що має намір зробити перерву в рік, перш ніж почати навчання в бакалавраті.

Зазначається, що це перший випадок в історії Нідерландів, коли член королівської сім’ї відмовляється від допомоги.