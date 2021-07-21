«Мені так довго казали мовчати»: Брітні Спірс розповість більше деталей про опікунство

39-річна американська співачка Брітні Спірс продовжує боротися за скасування опікунства. Тепер зірка заявила, що розкаже ще більше деталей, про які раніше мовчала.

Про це вона написала в Instagram.

У новому дописі Брітні заявила, що не може “повноцінно рухатися далі” та почати нове життя, поки вона “не скаже все, що їй потрібно було”.

“Отже, я сказала, що “життя триває” в одному з моїх недавніх дописів, але це завжди легше сказати, ніж зробити! Я думаю, ми всі знаємо, що я ніколи не зможу відпустити й повністю рухатися далі, поки не скажу все, що мені потрібно було сказати… Мені так довго казали мовчати про деякі речі, і я нарешті відчуваю, що ось-ось це зроблю“, – написала співачка.

Нагадаємо, Брітні Спірс звернулася до юридичної фірми Greenberg Traurig LLP з метою пошуку нового адвоката у справі про опікунство.