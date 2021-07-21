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«Мені так довго казали мовчати»: Брітні Спірс розповість більше деталей про опікунство

39-річна американська співачка Брітні Спірс продовжує боротися за скасування опікунства. Тепер зірка заявила, що розкаже ще більше деталей, про які раніше мовчала.

Середа, 21 липня 2021, 20:31

Фото: Instagram/Britney Spears

Про це вона написала в Instagram.

У новому дописі Брітні заявила, що не може “повноцінно рухатися далі” та почати нове життя, поки вона “не скаже все, що їй потрібно було”.

“Отже, я сказала, що “життя триває” в одному з моїх недавніх дописів, але це завжди легше сказати, ніж зробити! Я думаю, ми всі знаємо, що я ніколи не зможу відпустити й повністю рухатися далі, поки не скажу все, що мені потрібно було сказати… Мені так довго казали мовчати про деякі речі, і я нарешті відчуваю, що ось-ось це зроблю“, – написала співачка.

Нагадаємо, Брітні Спірс звернулася до юридичної фірми Greenberg Traurig LLP з метою пошуку нового адвоката у справі про опікунство.

6 липня адвокат Брітні Спірс Самуель Інгем подав у відставку після 13 років співпраці зі співачкою. За даними видання, Інгем “надзвичайно засмучений заявою Брітні в суді про те, що вона ніколи не знала, що може припинити опікунство”, адже адвокат їй про це начебто не говорив.

23 червня Брітні вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку.

Під час промови, яка тривала понад 20 хвилин, 39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. З 2008 року він контролює її концертну діяльність і фінанси (що оцінюються в 60 млн доларів).

Коментуючи свої публікації в соціальних мережах, в яких вона запевняла, що з нею все гаразд, співачка зазначила, що це було брехнею. Спірс стверджує, що її примушували вживати літій.

Зірка також розповіла, що через опіку не може знову вийти заміж і народити третю дитину, оскільки їй не дозволяють. Вона наголосила, що хотіла видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб у неї могла народитися ще одна дитина, але їй не дозволили це зробити.

Спірс повідомила суду, що раніше не висловлювалася публічно, оскільки думала, що їй ніхто не повірить. Востаннє співачка безпосередньо розмовляла із суддею в травні 2019 року, але суд був закритий для публіки.

Теги: Брітні Спірс, Джеймі Спірс, опікунство

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