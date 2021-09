Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

У фінальному бою в Лас-Вегасі 42-річний спортсмен одноголосним рішенням суддів поступився кубинцеві Йорденісу Угасу.

Пакьяо назвав вихід на пенсію “найважчим рішенням” в своєму житті, додавши, що бокс дав йому “шанс вирватися з бідності та сміливість змінити більше життів”.

Він також подякував своїм фанатам, друзям і всім, хто підтримував його протягом всієї його кар’єри.

“Я ніколи не забуду того, що я зробив і чого досяг у своєму житті”, – сказав він.

Чемпіон світу у восьми вагових категоріях, який є сенатором від своїх рідних Філіппін, раніше вже оголосив про свій намір балотуватися в президенти країни на виборах 2022 року в країні.

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 29, 2021