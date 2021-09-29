Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

У фінальному бою в Лас-Вегасі 42-річний спортсмен одноголосним рішенням суддів поступився кубинцеві Йорденісу Угасу.

Пакьяо назвав вихід на пенсію “найважчим рішенням” в своєму житті, додавши, що бокс дав йому “шанс вирватися з бідності та сміливість змінити більше життів”.

Він також подякував своїм фанатам, друзям і всім, хто підтримував його протягом всієї його кар’єри.

“Я ніколи не забуду того, що я зробив і чого досяг у своєму житті”, – сказав він.

Чемпіон світу у восьми вагових категоріях, який є сенатором від своїх рідних Філіппін, раніше вже оголосив про свій намір балотуватися в президенти країни на виборах 2022 року в країні.