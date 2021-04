Про це пише видання Bloomberg.

Седан EQS може похвалитися кращим на ринку запасом ходу і розкішним інтер’єром, що рідко зустрічається в електромобілях. Цей автомобіль покликаний відкрити нову еру для основного бренду Daimler AG.

Спроби BMW 7-ї серії і Audi A8 залучити більше заможних клієнтів дали лише скромні результати.

“Mercedes стверджує, що S-клас – найкращий автомобіль в світі, тому EQS повинен бути кращим електромобілем в світі”, – сказав Роман Матіссек, консультант компанії Arthur D. Little GmbH. Планка Mercedes EQS “дуже висока у всіх відносинах”.

Take a first glimpse at the #EQS, the first all-electric luxury saloon from #MercedesEQ. pic.twitter.com/E8whf72h5J

— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) April 13, 2021