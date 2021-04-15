Про це пише видання Bloomberg.

Седан EQS може похвалитися кращим на ринку запасом ходу і розкішним інтер’єром, що рідко зустрічається в електромобілях. Цей автомобіль покликаний відкрити нову еру для основного бренду Daimler AG.

Спроби BMW 7-ї серії і Audi A8 залучити більше заможних клієнтів дали лише скромні результати.

“Mercedes стверджує, що S-клас – найкращий автомобіль в світі, тому EQS повинен бути кращим електромобілем в світі”, – сказав Роман Матіссек, консультант компанії Arthur D. Little GmbH. Планка Mercedes EQS “дуже висока у всіх відносинах”.

Take a first glimpse at the #EQS, the first all-electric luxury saloon from #MercedesEQ. pic.twitter.com/E8whf72h5J — Mercedes-Benz (@MercedesBenz) April 13, 2021

Що стосується оснащення автомобіля, то під капотом Mercedes-Benz EQS виявилося відразу два акумулятора на 90 кВтг і 107,8 кВтг, виготовлених з літій-іонних елементів NCM 811. З першої батареєю запас ходу авто досягне 600 кілометрів, а з другої – понад 770 км без підзарядки.

Автомобіль обладнали новою системою управління температурою, яка допоможе елементам EQS попередньо нагрітися або охолонути.

По всій панелі приладів простягається цифрова панель.

За словами аналітика Deutsche Bank Тіма Рокосса, EQS, швидше за все, “встановить еталон з точки зору технічних характеристик, дизайну і якості”. Автомобіль може “поліпшити сприйняття бренду в цілому”.