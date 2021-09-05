Компанія Mercedes-Benz у колаборації з дизайнером високої моди Героном Престоном створила нову лінію одягу з перероблених подушок безпеки.

Про це повідомили на сайті компанії.

Колекцію створили й презентували з особливої нагоди – цьогоріч виповнюється 50 років з моменту отримання патенту на подушку безпеки й 40 років відтоді, як Mercedes-Benz запропонував першу надувну подушку безпеки як опцію на седані S-класу серії W126.

Оскільки системи пасивної й активної безпеки дуже важливі для автовиробника, відзначатимуть ювілей презентацією лінії одягу.

Створенням капсульної колекції займався американський модельєр Герон Престон – прихильник екологічності, новаторства і сталого розвитку. Престон придумав концептуальну колекцію Airbag, до якої входять три образи чоловічого та жіночого одягу, створених з використанням перероблених подушок безпеки.

Дизайн одягу також тематичний. Зокрема, Престон використав візерунки й кольори, які нагадують про безпеку автомобіля. Всередині сховано спеціальні деталі, які дозволяють надувати одяг.

У компанії кажуть, дизайнерські концепції Престона перетворять в ексклюзивні товари, які можна буде придбати на платформі для перепродажу GOAT.