Голлівудська акторка Меріл Стріп, відома завдяки ролям в фільмах "Диявол носить Prada", "Маленькі жінки" та "Mamma Mia!", приєднається в новому сезоні до касту американського комедійного телесеріалу Стіва Мартіна та Джона Гофмана "Вбивства в одній будівлі".

Про це інформує Rolling Stone.

Триразова володарка премії “Оскар” і “Золотого глобуса” з’явиться в третьому сезоні сатиричного серіалу про таємничі вбивства. Селена Гомес, яка знімається в шоу разом зі Стівом Мартіном і Мартіном Шортом, поділилася новиною про майбутню співпрацю зі Стріп у дописі в Instagram 17 січня.

Чи з’явиться Стріп як запрошений гість, чи як постійний персонаж, все ще залишається секретом. Пол Радд, який зіграв епізодичну роль бродвейської зірки Бена Гленроя у фіналі другого сезону, також візьме участь у наступному сезоні.

Меріл Стріп, яка отримала “Оскара” за ролі у фільмах “Крамер проти Крамера”, “Вибір Софі” та “Залізна леді”, за свою видатну кар’єру зобразила різноманітних персонажів – від крижаної головної редакторки Міранди Прістлі в кінострічці “Диявол носить Prada” до мати Софі – Донни у фільмі “Mamma Mia!”. Вона також зіграла дивовижну антагоністичну Мері Луїзу у другому сезоні серіалу HBO “Велика маленька брехня” в одній із небагатьох телевізійних ролей за довгу кар’єру.