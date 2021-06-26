Відомий рок-музикант Мерілін Менсон має намір добровільно здатися поліції через звинувачення в нападі на відеооператора під час концерту.

Про це повідомляє американський канал CNN.

Зазначається, що інцидент стався у 2019 році. Тоді Мерілін Менсон виступав у Гілфорді, де нібито здійснив напад на відеооператора.

За фактом побиття чоловіка поліція штату Нью-Гемпшир почала розслідування. Музиканта оголосили у розшук.

Тепер канал заявляє, що артист планує здатися поліції. Голова поліції Гілфорда Ентоні Бін Берпом зазначив, що рок-музикант повинен з’явитися у відділок Лос-Анджелеса, але дату та час не уточнив.

Менсону загрожує тюремне ув’язнення строком до одного року або штраф у розмірі до двох тисяч доларів. Також шериф зауважив, що напад не мав сексуального характеру.

Раніше англійська акторка Есме Б’янко, найбільше відома за серіалом “Гра престолів”, подала в суд на рок-музиканта Меріліна Менсона, звинувачуючи його в сексуальному насильстві та побитті.