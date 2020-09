Прем’єра альбому відбулася на стрімінгових сервісах Spotify, Apple Music та інших.

11 вересня Мерлін Менсон вперше за три роки випустив новий альбом. Платівка отримала назву We Are Chaos та стала його 11-м студійним альбомом. Цей альбом був анонсований влітку 2019 року.

До нього увійшли такі треки:

01. Red Black And Blue

02. We Are Chaos

03. Don’t Chase The Dead

04. Paint You With My Love

05. Half-Way & One Step Forward

06. Infinite Darkness

07. Perfume

08. Keep My Head Together

09. Solve Coagula

10. Broken Needle

29 липня співак презентував головню пісню альбому — “We Are Chaos” — та моторошний кліп на неї: у ролику співак з’являється у вигляди пігулки, яку проковтнули, черепа й голови в морі крові.