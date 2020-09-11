Прем’єра альбому відбулася на стрімінгових сервісах Spotify, Apple Music та інших.
11 вересня Мерлін Менсон вперше за три роки випустив новий альбом. Платівка отримала назву We Are Chaos та стала його 11-м студійним альбомом. Цей альбом був анонсований влітку 2019 року.
До нього увійшли такі треки:
01. Red Black And Blue
02. We Are Chaos
03. Don’t Chase The Dead
04. Paint You With My Love
05. Half-Way & One Step Forward
06. Infinite Darkness
07. Perfume
08. Keep My Head Together
09. Solve Coagula
10. Broken Needle
29 липня співак презентував головню пісню альбому — “We Are Chaos” — та моторошний кліп на неї: у ролику співак з’являється у вигляди пігулки, яку проковтнули, черепа й голови в морі крові.
- Раніше були опубліковані перші кадри майбутнього міні-серіалу “Протистояння” за мотивами однойменного роману Стівена Кінга, у якому зіграли Вупі Голдберг та Мерілін Менсон.