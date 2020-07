Прем’єра відбулася на Youtube-каналі виконавця.

Як відомо, наразі Менсон працює над створенням свого 11-го студійного альбому “We Are Chaos”, який має вийти 11 вересня 2020 року. Альбом був анонсований влітку 2019 року.

До нього мають увійти такі треки:

01. Red Black And Blue

02. We Are Chaos

03. Don’t Chase The Dead

04. Paint You With My Love

05. Half-Way & One Step Forward

06. Infinite Darkness

07. Perfume

08. Keep My Head Together

09. Solve Coagula

10. Broken Needle

В середу, 29 липня, співак презентував головню пісню альбому — “We Are Chaos” — та моторошний кліп на неї: у ролику співак з’являється у вигляди пігулки, яку проковтнули, черепу и голови у морі крові.