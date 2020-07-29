Прем’єра відбулася на Youtube-каналі виконавця.
Як відомо, наразі Менсон працює над створенням свого 11-го студійного альбому “We Are Chaos”, який має вийти 11 вересня 2020 року. Альбом був анонсований влітку 2019 року.
До нього мають увійти такі треки:
01. Red Black And Blue
02. We Are Chaos
03. Don’t Chase The Dead
04. Paint You With My Love
05. Half-Way & One Step Forward
06. Infinite Darkness
07. Perfume
08. Keep My Head Together
09. Solve Coagula
10. Broken Needle
В середу, 29 липня, співак презентував головню пісню альбому — “We Are Chaos” — та моторошний кліп на неї: у ролику співак з’являється у вигляди пігулки, яку проковтнули, черепу и голови у морі крові.
- Раніше були опубліковані перші кадри майбутнього міні-серіалу “Протистояння” за мотивами однойменного роману Стівена Кінга, у якому зіграли Вупі Голдберг та Мерілін Менсон.