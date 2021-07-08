Мерілін Менсон здався поліції через плювок в оператора

Про це повідомляє TMZ.
Ордер на арешт Менсона поліція штату Нью-Гемпшир видала ще у 2019 році. Тоді музикант під час концерту в Гілфорді плюнув у відеооператора.
Поліціянти звинувачували рокера в ухиленні від закону через неявку до відділку. Проте адвокати музиканта запевняли, що він контактував з поліцією з моменту видачі ордера на арешт.
За даними видання, Менсон прийшов до відділку поліції Лос-Аджелеса минулої п’ятниці. Після необхідних слідчих дій музиканта відпустили.
Зазначається, що його звільнили за умов, що він не буде вчиняти жодних злочинів, не матиме контактів із передбачуваною жертвою і буде з’являтися на всіх судових засіданнях.
Раніше англійська акторка Есме Б’янко, найбільше відома за серіалом “Гра престолів”, подала в суд на рок-музиканта Меріліна Менсона, звинувачуючи його в сексуальному насильстві та побитті.
- Також колишня помічниця Менсона Ешлі Уолтерс подала до суду на співака, звинувачуючи його в сексуальному насильстві.
- 26 травня поліція американського штату Нью-Гемпшир видала ордер на арешт співака Меріліна Менсона. Йому інкримінують два епізоди в нападі на відеооператора під час концерту в Гілфорді в 2019 році.