Мерілін Менсон здався поліції через плювок в оператора

Відомий рок-музикант Мерілін Менсон Шок-рокер Мерилін Менсон добровільно здався поліції в рамках справи про напад на оператора під час концерту.

Про це повідомляє TMZ.

Ордер на арешт Менсона поліція штату Нью-Гемпшир видала ще у 2019 році. Тоді музикант під час концерту в Гілфорді плюнув у відеооператора.



Поліціянти звинувачували рокера в ухиленні від закону через неявку до відділку. Проте адвокати музиканта запевняли, що він контактував з поліцією з моменту видачі ордера на арешт.

За даними видання, Менсон прийшов до відділку поліції Лос-Аджелеса минулої п’ятниці. Після необхідних слідчих дій музиканта відпустили.

Зазначається, що його звільнили за умов, що він не буде вчиняти жодних злочинів, не матиме контактів із передбачуваною жертвою і буде з’являтися на всіх судових засіданнях.