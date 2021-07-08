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Мерілін Менсон здався поліції через плювок в оператора

Відомий рок-музикант Мерілін Менсон Шок-рокер Мерилін Менсон добровільно здався поліції в рамках справи про напад на оператора під час концерту.

Четвер, 8 липня 2021, 21:03

Про це повідомляє TMZ.

Ордер на арешт Менсона поліція штату Нью-Гемпшир видала ще у 2019 році. Тоді музикант під час концерту в Гілфорді плюнув у відеооператора. 


Поліціянти звинувачували рокера в ухиленні від закону через неявку до відділку. Проте адвокати музиканта запевняли, що він контактував з поліцією з моменту видачі ордера на арешт. 

За даними видання, Менсон прийшов до відділку поліції Лос-Аджелеса минулої п’ятниці. Після необхідних слідчих дій музиканта відпустили.

Зазначається, що його звільнили за умов, що він не буде вчиняти жодних злочинів, не матиме контактів із передбачуваною жертвою і буде з’являтися на всіх судових засіданнях.

Раніше англійська акторка Есме Б’янко, найбільше відома  за серіалом “Гра престолів”, подала в суд на рок-музиканта Меріліна Менсона, звинувачуючи його в сексуальному насильстві та побитті.

  • Також колишня помічниця Менсона Ешлі Уолтерс подала до суду на співака, звинувачуючи його в сексуальному насильстві.
  • 26 травня поліція американського штату Нью-Гемпшир видала ордер на арешт співака Меріліна Менсона. Йому інкримінують два епізоди в нападі на відеооператора під час концерту в Гілфорді в 2019 році.
Теги: відео, Мерілін Менсон, оператор

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