33-річний аргентинський форвард Ліонель Мессі забив свій 644 гол за футбольний клуб "Барселона", побивши рекорд бразильського футболіста Пеле за кількістю забитих м'ячів за один клуб, який тримався понад 40 років.

Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.

Так, рекордний гол Мессі забив під час матчу з “Реал Вальядолід” в чемпіонаті Іспанії.

“Коли я тільки починав грати в футбол, навіть не думав, що зможу побити рекорд. […] Хочу подякувати всім, хто допоміг мені в цьому. Велике дякую моїм одноклубникам, рідним, друзям, а також всім, хто підтримує мене кожен день”, – зазначив футболіст.

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Мессі грає за іспанський футбольний клуб з 2003 року. Перший свій гол він забив в 2005 році в матчі проти “Альбасете”. А бразильський футболіст Пеле з 1956 по 1974 рік забив 643 голи за 19 сезонів за “Сантос”.