Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.
Так, рекордний гол Мессі забив під час матчу з “Реал Вальядолід” в чемпіонаті Іспанії.
“Коли я тільки починав грати в футбол, навіть не думав, що зможу побити рекорд. […] Хочу подякувати всім, хто допоміг мені в цьому. Велике дякую моїм одноклубникам, рідним, друзям, а також всім, хто підтримує мене кожен день”, – зазначив футболіст.
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Мессі грає за іспанський футбольний клуб з 2003 року. Перший свій гол він забив в 2005 році в матчі проти “Альбасете”. А бразильський футболіст Пеле з 1956 по 1974 рік забив 643 голи за 19 сезонів за “Сантос”.
- Форвард “Барселони” Ліонель Мессі присвятив свій гол в матчі проти іспанського клубу “Осасуни” покійному Дієго Марадоні. Цей жест розчулив уболівальників з усього світу.