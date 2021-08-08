Про це повідомляє видання Marca.
Зокрема, Мессі влаштував закриту вечірку у своєму будинку. Серед гостей були його найближчі друзі з каталонського клубу.
Джерела повідомляють, що аргентинець запросив Серхіо Агуеро, Серхіо Бускетса, Жерара Піке та Жорді Альбу.
🔵🔴 Sergio Busquets, Jordi Alba, Kun Agüero, Ibai Llanos, el hermano del Kun… todos en casa de Leo en la cena de despedida
📻@tjcope #FCBlive pic.twitter.com/2rHVfl92dl
— Víctor Navarro (@victor_nahe) August 7, 2021
Починаючи з 1 липня Ліонель Мессі офіційно не є гравцем “Барселони”. Його контракт закінчився о 01:00 за київським часом – аргентинець став вільним агентом.
У статусі “вільного агента” Мессі має право підписати контракт з будь-яким клубом світу.
Мессі грав за каталонський клуб “Барселона” з 2003 року. За цей час він десять разів був чемпіоном Іспанії, отримав сім Кубків та вісім Суперкубків країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів і по три рази – Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.
Зараз Мессі грає за збірну Аргентини в рамках Кубку Америки.
Нагадаємо, що 33-річний аргентинський форвард Ліонель Мессі забив свій 644 гол за футбольний клуб “Барселона”, побивши рекорд бразильського футболіста Пеле за кількістю забитих м’ячів за один клуб, який тримався понад 40 років.
- Форвард “Барселони” Ліонель Мессі присвятив свій гол в матчі проти іспанського клубу “Осасуни” покійному Дієго Марадоні. Цей жест розчулив уболівальників з усього світу.