Про це йдеться в дописі гурту в Instagram.

Відтак музиканти запропонували долучитися до благодійної акції на Omaze — платформі, що співпрацює з благодійними організаціями та залучає учасників до збирання коштів через різноманітні призи.

Цього разу гроші збирають для фонду All Within My Hands, який заснували учасники гурту.

Фонд заснований у 2017 році та, як зазначено на сайті, присвячений, зокрема, боротьбі з голодом.

Спільно з AWMH гурт проводив кампанію #MetallicaGivesBack, жертвуючи відсоток з кожного придбаного квитка під час їхнього туру до місцевого продовольчого банку — неприбуткової благодійної організації, яка збирає продовольчі товари та передає тим, хто голодує.

Крім того, AWMH займається освітніми програмами та співпрацює з іншими фондами, аби надавати допомогу, де є в цьому потреба, для подолання наслідків стихійних лих.

Під час заходу через Omaze між тими, хто здійснить пожертву на будь-яку суму, розіграють повністю чорний суперкар Mercedes-AMG GT Stealth Edition. Це 2-місне авто з 4,0-літровим двигуном V8 та потужністю 523 к.с., яке може розігнатися до 310 км/год, а набрати швидкість з 0 до 60 км/год лише за 3,7 секунди. Його приблизна роздрібна вартість — 151 тисяча доларів.

Акція триватиме до січня. Вже залучено 448 донорів.