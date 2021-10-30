Про це повідомив американський журнал Deadline.

Американо-канадський актор Метью Перрі, який відомий роллю Чендлера Бінга у серіалі “Друзі” ,напише свою автобіографію.

Вихід мемуарів без назви запланвоаний на осінь 2022 року. Відомо, що видавець Macmillan Flatiron Books купив права на книгу за семизначну суму.

У книзі Перрі розповість читачам про те, що відбувалось за лаштунки ситкому, а також про приватне життя. Зокрема, актор поділиться історією про боротьбу з своєю наркозалежністю. Звісно, в книзі буде багато фірмового гумору.

“Нам потрібен гумор, нам потрібен катарсис, і ми повинні про щось домовитися – це надзвичайна історія Метью, розказана його неповторним голосом. Книга Метью має неперевершений потенціал для об’єднання людей, що особливо стимулює зараз, час ізоляції та розділення”, – прокоментувала редакторка книги Меган Лінч.

Зауважимо, що це перші мемуари однієї із зірок комедійного серіалу “Друзі”.