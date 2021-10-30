Про це повідомив американський журнал Deadline.
Американо-канадський актор Метью Перрі, який відомий роллю Чендлера Бінга у серіалі “Друзі” ,напише свою автобіографію.
Вихід мемуарів без назви запланвоаний на осінь 2022 року. Відомо, що видавець Macmillan Flatiron Books купив права на книгу за семизначну суму.
У книзі Перрі розповість читачам про те, що відбувалось за лаштунки ситкому, а також про приватне життя. Зокрема, актор поділиться історією про боротьбу з своєю наркозалежністю. Звісно, в книзі буде багато фірмового гумору.
“Нам потрібен гумор, нам потрібен катарсис, і ми повинні про щось домовитися – це надзвичайна історія Метью, розказана його неповторним голосом. Книга Метью має неперевершений потенціал для об’єднання людей, що особливо стимулює зараз, час ізоляції та розділення”, – прокоментувала редакторка книги Меган Лінч.
Зауважимо, що це перші мемуари однієї із зірок комедійного серіалу “Друзі”.
- Нагадаємо, наприкінці травня на екрани вийшов довгоочікуваний спеціальний епізод легендарного серіалу “Друзі”. Проте, як виявилося, під час фільмування виникли непередбачувані труднощі.
- А в серпні актори популярного серіалу “Друзі” розрекламували новий мерч – лімітовану колекцію футболок.