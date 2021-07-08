Фото з’явилося на сторінці актора в соціальній мережі Instagram.
51-річний Перрі та 30-річна Гурвіц зустрічалися протягом трьох років та збиралися одружитися. Однак, про причину розриву актор не розповів.
“Іноді так буває, що щось просто не виходить. Саме це і сталося. Я бажаю Моллі всього найкращого”, – прокоментував актор.
Після цього оголошення Перрі понад місяць не ділився з фанатами новими фотографіями в соціальних мережах.
Однак, тепер він вирішив порушити тишу, адже опублікував світлину із ресторану, додавши підпис:
“Щасливі дні”.
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Перрі та Гурвіц почали зустрічатися в 2018 році. Наприкінці листопада минулого року актор освідчився Гурвіц, назвавши її “найвеличнішою жінкою на планеті”.
У грудні Перрі вперше опублікував світлину своєї нареченої Моллі Гурвіц.
Примітно, що сумна новина про розрив Перрі і Гурвіц з’явилася відразу після прем’єри довгоочікуваного возз’єднання “Друзів”.
- Раніше повідомлялось, що актор Меттью Перрі розійшовся зі своєю коханою Моллі Гурвіц.