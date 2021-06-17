Канадсько-американський актор і сценарист Метью Перрі, найбільш відомий за роллю Чендлера Бінга в ситкомі "Друзі", продав пентхаус у Лос-Анджелесі за понад $20 млн.

Про це повідомляє журнал People.

Пентхаус охоплює увесь сороковий поверх висотки Century Tower у самому центрі Лос-Анджелеса.

Житло площею майже 30 000 квадратних метрів має чотири спальні, вісім ванних кімнат і чотири тераси з видом на місто.

51-річний Перрі купив цю квартиру у 2017 році за 20 мільйонів доларів. Ремонтом пентхауса займалися архітектор Скотт Джойс і дизайнер інтер’єрів Л.М. Пагано, які cndjhbkb інтер’єр відповідно до смаків актора, додавши сміливу колірну палітру, похмурі оксамитові акценти, плюшевий кінозал і навіть “печеру кажанів”, де представлена дивовижна колекція пам’ятних речей, натхнених творчістю улюбленого супергероя Перрі.

У пентхаусі також є велика зона відпочинку з темною дерев’яною підлогою, синіми оксамитовими диванами, підвісними кріслами-бульбашками та скульптурними світильниками.

Кухня прикрашена білими мармуровими стільницями, чорними шкіряними барними стільцями, оксамитовими кріслами та побутовою технікою з білими панелями.