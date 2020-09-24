Про це повідомляється на сайті театру.

Театр прийняв важке рішення скасувати весь сезон 2020-2021, дотримуючись рекомендацій органів охорони здоров’я.

“Сотні людей репетирували б в закритих приміщеннях, також величезна кількість глядачів приходить на самі спектаклі. Тому вирішено не продовжувати театральну діяльність, поки не буде широко застосовуватися вакцина, не виробиться груповий імунітет, не скасують норми обов’язкового носіння масок і соціального дистанціювання”, – йдеться у повідомленні.

У театрі сподіваються, що Метрополітен-опера повністю відновиться до сезону 2021-2022. Він повинен розпочатися 27 вересня 2021 року прем’єрою опери Теренса Бланчарда.