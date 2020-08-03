Про це актор повідомив у своєму Instagram.

У 2019 році Мак-Конегі виповнилося 50 років. За словами актора, 42 роки він присвятив тому, щоб розгадати загадку життя, а останні 35 — “вів щоденники підказок до цієї загадки”.

“Нотатки про успіхи та невдачі, радощі та прикрощі, речі, які змусили мене здивуватися, і речі, які змусили мене сміятися вголос. Як бути чесним. Як менше відчувати стресу. Як весело провести час. Як менше ображати людей. Як відчувати менше болю. Як бути гарною людиною. Як мати сенс в житті. Як бути собою”, — пояснив актор.

Нещодавно актор вирішив розібрати ці щоденники та об’єднати записи з них в одну книгу про те, як розв’язувати життєві проблеми, ставитися до неминучого, насолоджуватися станом успіху. Мак-Конегі називає це “ловити зелене світло”. Саме таку назву — “Зелене світло” — отримала його книга.

“Це посібник про те, як зловити більше зеленого світла та зрозуміти, що жовте та червоне в підсумку теж стають зеленим”, — наголосив актор.

Мак-Конегі також розповів, що написанням книги займався на самоті, усамітнившись у пустелі.

“Тому я взяв квиток в один кінець в пустелю і написав цю книгу: альбом, пластинку, історію мого життя “, — зазначив він.

Книга вийде у продаж 20 жовтня, але вже доступна для попереднього замовлення на сайті за ціною $18,25 (506 гривень). Електронна версія коштує $14,99 (416 гривень).