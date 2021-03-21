Голлівудський актор Меттью МакКонахі не заперечує, що в майбутньому хотів би балотуватися на пост губернатора штату Техас.

Про це він сказав в ефірі п’ятничного шоу The Tonight Show.

В інтерв’ю Джиммі Феллону він підтвердив, що дійсно може податися в політику.

“Я обмірковую це рішення. Це факт. Політика – благородна річ, але далі я поки не просунувся”, – сказав актор.

Він зазначив, що вже не раз був свідком аномальних морозів і штормів в Техасі, коли у людей замерзав водопровід і доводилося гріти воду. Актор сказав, що в штаті є чимало проблем, які необхідно вирішити.

Нещодавно МакКонахі випустив мемуари “Greenlights”, які очолили список бестселерів The New York Times.

В неділю він організовує благодійний концерт “Ми Техас”. Перед глядачами виступлять чимало знаменитостей. Зібрані на заходи кошти направлять в благодійний фонд МакКонахі Just Keep Livin.