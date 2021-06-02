Популярний актор Меттью Перрі, відомий за роллю Чендлера в культовому серіалі "Друзі" розійшовся зі своєю коханою Моллі Гурвіц.

Про це повідомив журнал People.

“Іноді трапляється, що щось просто не виходить. Саме це і сталося. Я бажаю Моллі всього найкращого”, – заявив актор.

51-річний Перрі і 29-річна Гурвіц почали зустрічатися в 2018 році. Наприкінці листопада минулого року актор освідчився Гурвіц, назвавши її “найвеличнішою жінкою на планеті”.

У грудні Перрі вперше опублікував світлину своєї нареченої Моллі Гурвіц.

Примітно, що сумна новина про розрив Перрі і Гурвіц з’явилася відразу після прем’єри довгоочікуваного возз’єднання “Друзів”.

Нагадаємо, що 27 травня на стрімінговому сервісі HBO Max вийшов спеціальний епізод легендарного серіалу “Друзі”. У зйомках взяли участь шестеро акторів, які виконували головні ролі оригінальних сезонів.

Возз’єднання “Друзів” стало найочікуванішою подією весни. При цьому спочатку зйомки були під загрозою, оскільки не всіх акторів влаштовувала сума гонорарів. Її довелося подвоювати.