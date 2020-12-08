Популярний 51-річний актор Меттью Перрі, найвідоміший за роллю Чендлера Бінга в ситкомі "Друзі", вперше опублікував світлину своєї нареченої Моллі Гурвіц.

Фото актор опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На фотографіях дівчина позує, дивлячись у камеру і, при цьому, підіймає волосся руками. Варто зазначити, що Моллі одягнена у футболку з власної колекції Меттью Перрі. На ній написано: “Чи може це бути більше, ніж просто футболка?”.

На іншому фото Гурвіц постає у кепці також з колекції актора, на якій зображено слова: “Що це, бейсбольна кепка?”.

Прибуток від продажу лімітованої серії футболок, худі, чашок і бейсболок буде спрямований на боротьбу з коронавірусом.

Кохана Перрі є літературним менеджером. Пара разом вже два роки. Наприкінці листопада актор освідчився Гурвіц, назвавши її “найвеличнішою жінкою на планеті”.