Фото актор опублікував на своїй сторінці в Instagram.
На фотографіях дівчина позує, дивлячись у камеру і, при цьому, підіймає волосся руками. Варто зазначити, що Моллі одягнена у футболку з власної колекції Меттью Перрі. На ній написано: “Чи може це бути більше, ніж просто футболка?”.
На іншому фото Гурвіц постає у кепці також з колекції актора, на якій зображено слова: “Що це, бейсбольна кепка?”.
Прибуток від продажу лімітованої серії футболок, худі, чашок і бейсболок буде спрямований на боротьбу з коронавірусом.
Кохана Перрі є літературним менеджером. Пара разом вже два роки. Наприкінці листопада актор освідчився Гурвіц, назвавши її “найвеличнішою жінкою на планеті”.
- Фільмування спеціального епізоду серіалу “Друзі” почнеться в березні наступного року.