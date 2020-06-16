Про це повідомляє Vogue.

На новій посаді креативного директора Вільямс куруватиме колекції жіночого та чоловічого одягу бренду. Він також продовжить керувати своїм п’ятирічним брендом ALYX.

“Для мене велика честь приєднатися до дому Givenchy. Унікальна позиція і непідвладна часу аура дому роблять його безперечним символом, і я з нетерпінням чекаю спільної роботи з ательє і командами, щоб разом увійти в нову еру, засновану на сучасності та відкритості. Я вдячний групі LVMH за те, що довірили мені можливість здійснити мою мрію. У ці безпрецедентні для світу часи я разом з ком’юніті та колегами хочу послати меседж надії. І я маю намір зробити свій внесок в позитивні зміни”, – зазначив дизайнер.

Метью Вільямс виріс в Каліфорнії й зараз живе в місті Феррарі в Італії. Він відомий роботами з Nike, Moncler і Dior, а також співпрацею з Каньє Вестом і Леді Гагою.