Студія Metro-Goldwyn-Mayer показала тизер сиквелу анімаційного фільму "Родина Адамсів", який має з'явитися наступного року.

Ролік опубліковано на YouTube-каналі MGM.

Як відомо, перший анімаційний фільм “Родина Адамсів” вийшов у жовтні 2019 році. Фільм був заснований на коміксах Чарльза Аддамс про Семейку Аддамс. Режисерами мультфільму виступили Конрад Вернон і Грег Тірнан.

Metro-Goldwyn-Mayer працює над продовженням мультфільму. Займаються розробкою сиквелу ті самі режисери, що працювали над оригіналом.

У тизері було продемонстровано героїв, однак деталей сюжету нової стрічки розкрито не було.

Прем’єра “Родини Адамсів 2” запланована на жовтень 2021 року — до Гелловіну.