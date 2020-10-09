Ролік опубліковано на YouTube-каналі MGM.
Як відомо, перший анімаційний фільм “Родина Адамсів” вийшов у жовтні 2019 році. Фільм був заснований на коміксах Чарльза Аддамс про Семейку Аддамс. Режисерами мультфільму виступили Конрад Вернон і Грег Тірнан.
Metro-Goldwyn-Mayer працює над продовженням мультфільму. Займаються розробкою сиквелу ті самі режисери, що працювали над оригіналом.
У тизері було продемонстровано героїв, однак деталей сюжету нової стрічки розкрито не було.
Прем’єра “Родини Адамсів 2” запланована на жовтень 2021 року — до Гелловіну.
- Раніше стримінговий сервіс Netflix опублікував тизер-трейлер анімаційного фільму Resident Evil: Infinite Darkness.