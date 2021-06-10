Корпорація Microsoft випустила дивний ролик, який пропонується подивитися тим, хто занадто схвильований випуском нової Windows.

Відео опубліковано на YouTube-каналі софтвер-гіганта.

На відео, яке триває символічних 11 хвилин (нова операційна система може отримати назву Windows 11), представлена колекція звуків запуску різних версій Windows. Однак вони уповільнені на 4000%.

“Виникли проблеми з розслабленням, оскільки ви занадто раді події Microsoft, яка відбудеться 24 червня? Здійсніть повільну подорож провулками пам’яті під звуки запуску Windows 95, XP і 7, що уповільнені до медитативної швидкості на 4000%”, — йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, остання операційна система від компанії, Windows 10, була випущена майже 6 років тому — влітку 2015 року. Впродовж першого року після виходу системи користувачі мали змогу безплатно оновитися до Windows 10.

Попередня версія ОС — Windows 8 — була остаточно випущена для широкого загалу трьома роками раніше — в жовтні 2012 року.