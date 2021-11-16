Компанія Microsoft здивувала шанувальників Xbox і 15 листопада запустила мультиплеєр Halo Infinite, який став доступним для користувачів Xbox One, Xbox Series S/X та ПК.

Про це повідомили офіційному сайті компанії.

У понеділок, 15 листопада, виповнилося 20 років з того часу, як дебютувала оригінальна консоль Xbox разом із грою Halo: Combat Evolved.

We've been waiting 20 years for this one.​ Check out the #Xbox20 Anniversary Celebration: https://t.co/swWb6S6x94 pic.twitter.com/DW3fIZdenz — Xbox (@Xbox) November 15, 2021

В межах святкування ювілею компанія Microsoft оголосила про запуск бета-тестування Halo Infinite Multiplayer.

“Наші гравці в центрі всього, що ми робимо, і ми не можемо бути більш вдячні за вашу неймовірну підтримку. Останні 20 років були дивовижною поїздкою, і ми вже наполегливо працюємо на дорозі. Ми не можемо дочекатися, щоб розділити з вами наступні 20 років!На знак подяки спільноті Xbox за 20-річну підтримку, 343 Industries запустила безплатну бета-версію Halo Infinite Multiplayer”, – йдеться у повідомленні.

Це трапилось на три тижні раніше за призначену спочатку дату виходу. Бета-версія доступна для всіх гравців на Xbox Series X|S, Xbox One та ПК з Windows. А також мультиплеєр буде доступний через Xbox Cloud Gaming. Гравцям буде доступний контент першого сезону, включаючи всі карти, основні режими, можливості «Академії» та Battle Pass. А весь здобутий прогрес буде перенесено до релізної версії Halo Infinite, яка вийде 8 грудня.

Водночас оголосили повні системні вимоги для гри Halo Infinite на ПК. До стандартних мінімальних та рекомендованих системних вимог також опубліковали середні та Ultra системні вимоги:

Мінімальні

ОС: Windows 10 RS5 x64 1809 (October 2018 update)

Процесор: AMD Ryzen 5 1600 або Intel i5-4440

Відеокарта: AMD RX 570 або Nvidia GTX 1050 Ti

Об’єм відеопам’яті: 4+ ГБ

Оперативна пам’ять: 8 ГБ

SSD: 50 ГБ

Середні

ОС: Windows 10 19H2 x64 1909 (November 2019 update)

Процесор: AMD Ryzen 5 2600 або Intel i5-9500

Відеокарта: AMD RX 5500 XT (8GB) або Nvidia GTX 1660 (6GB)

Об’єм відеопам’яті: 6+ ГБ

Оперативна пам’ять: 8+ ГБ

SSD: 50 ГБ

Високі (рекомендовані)

ОС: Windows 10 19H2 x64 1909 (November 2019 update)

Процесор: AMD Ryzen 7 3700X або Intel i7-9700k

Відеокарта: AMD RX 5700XT або Nvidia RTX 2070

Об’єм відеопам’яті: 8+ ГБ

Оперативна пам’ять: 16 ГБ

SSD: 50 ГБ

Ультра

ОС: Windows 10 19H2 x64 1909 (November 2019 update)

Процесор: AMD Ryzen 9 5900X або Intel i9-11900k

Відеокарта: AMD 6800 XT або Nvidia RTX 3080

Об’єм відеопам’яті: 10+ ГБ

Оперативна пам’ять: 16 ГБ

SSD: 50 ГБ

Halo Infinite — шоста відеогра в основній серії Halo. Продовжує історію Майстра Чіфа (Master Chief) як третя глава “Саги Відновника”. Halo Infinite має ігровий світ, поділений на локації, в кожній з який пропонується порівняна свобода дій. Кожна локація може мати різні біоми, в яких змінюватиметься погода й час доби. На вже пройдені локації буде змога повернутися, щоб дослідити їх або добути незібрані трофеї. Зброя в грі має три типи ураження, а вороги детальну поведінку.