Британський рок-музикант Мік Джаггер і британська актриса Тільда Свінтон приєдналися до відкритого листа італійській владі з закликом захистити Венецію від надмірного потоку туристів.

Про це пише видання The Guardian.

Артисти звернулися до влади Італії прийняти спеціальний закон для захисту міста і його лагуни.

Крім Джаггера і Свінтон листа також підписали режисер Френсіс Форд Коппола, художник Аніш Капур, директор Музею витончених мистецтв в Г’юстоні Гері Тінтероу і ще 16 діячів культури.

Приводом для звернення до влади стала новина про те, що в червні вперше після локдауна повз площу Святого Марка пропливе круїзне судно MSC Orchestra. Венеціанці побоюються, що корабель може пошкодити історичні будівлі.

Публічне звернення ініціював президент Фонду венеціанської спадщини Тото Бергамо.

“Це не просто збір підписів, це збір підписів тих людей, які часто приїжджають до Венеції і яких ми знаємо безпосередньо”, – розповів він.

Фонд також сформулював 10 заходів, які повинні захистити місто. Серед них – завершення робіт по проєкту захисту від повеней, остаточна заборона на вихід круїзних кораблів з лагуни, а також безпосереднє обмеження числа туристів.