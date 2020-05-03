У неділю, 3 травня, відомі світові актори, артисти і музиканти збираються разом в рамках благодійного онлайн-концерту "Я за Індію", покликаного допомогти тим, хто постраждав від пандемії коронавірусу в Індії.

Про це повідомляється на сайті Grammy Awards.

У концерті братимуть участь зірки Голлівуду і Індії: Мік Джаггер, Вілл Сміт, Мінді Калінга, Джек Блек, Нік Джонас, Софі Тернер, Брайан Адамс, AR Рахман, Пріянка Чопра, Акшай Кумар, Вірата Кохль та інші.

“I For India”, найбільший в Індії концерт зі збору коштів, буде транслюватися в прямому ефірі по всьому світу у неділю, 3 травня, о 10:00 EST (17:00 за Києвом). Всі зібрані від заходу кошти підуть в Індійський фонд реагування COVID, яким керує GiveIndia, найбільша в країні платформа для пожертвувань. Шанувальники можуть пожертвувати зараз і під час концерту.

Tune in to #IFORINDIA, the concert for our times. 3rd May, 7:30pm IST. Watch it LIVE worldwide on Facebook. 100% of proceeds go to the India COVID Response Fund set up by #GiveIndia

Tune in – https://t.co/uOAQFdDCKB…

Donate now – https://t.co/RoN6PJaBuS… #SocialForGood pic.twitter.com/unAcfq3YUw — GiveIndia (@GiveIndia) May 1, 2020

Кожен учасник концерту виступатиме у себе вдома. Їхні номери будуть транслювати у Facebook, і вони будуть присвячені медикам, які борються з пандемією коронавірусу.

Раніше музиканти легендарного британського рок-гурту Queen і американський співак Адам Ламберт, який виступає з колективом, записали нову версію хіта “We Are The Champions”.