Про це повідомляється на сайті Grammy Awards.

У концерті братимуть участь зірки Голлівуду і Індії: Мік Джаггер, Вілл Сміт, Мінді Калінга, Джек Блек, Нік Джонас, Софі Тернер, Брайан Адамс, AR Рахман, Пріянка Чопра, Акшай Кумар, Вірата Кохль та інші.

“I For India”, найбільший в Індії концерт зі збору коштів, буде транслюватися в прямому ефірі по всьому світу у неділю, 3 травня, о 10:00 EST (17:00 за Києвом). Всі зібрані від заходу кошти підуть в Індійський фонд реагування COVID, яким керує GiveIndia, найбільша в країні платформа для пожертвувань. Шанувальники можуть пожертвувати зараз і під час концерту.

Кожен учасник концерту виступатиме у себе вдома. Їхні номери будуть транслювати у Facebook, і вони будуть присвячені медикам, які борються з пандемією коронавірусу.

Раніше музиканти легендарного британського рок-гурту Queen і американський співак Адам Ламберт, який виступає з колективом, записали нову версію хіта “We Are The Champions”.

  • Раніше більше десятка музикантів зі світовим ім’ям провели восьмигодинний онлайн-концерт “Єдиний світ: вдома разом” на підтримку медпрацівників, які борються з коронавірусом. У заході брали участь Біллі Айліш, Дженніфер Лопес, The Killers, Тейлор Свіфт, Стіві Уандер, Леді Гага, The Rolling Stones, Селін Діон, Елтон Джон, Шон Мендес, Ліззі і багато інших.
  • Протягом вказаного концерту було зібрано більше 127 мільйонів доларів для Всесвітньої організації охорони здоров’я.