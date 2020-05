Про це повідомляється на сайті Grammy Awards.

У концерті братимуть участь зірки Голлівуду і Індії: Мік Джаггер, Вілл Сміт, Мінді Калінга, Джек Блек, Нік Джонас, Софі Тернер, Брайан Адамс, AR Рахман, Пріянка Чопра, Акшай Кумар, Вірата Кохль та інші.

“I For India”, найбільший в Індії концерт зі збору коштів, буде транслюватися в прямому ефірі по всьому світу у неділю, 3 травня, о 10:00 EST (17:00 за Києвом). Всі зібрані від заходу кошти підуть в Індійський фонд реагування COVID, яким керує GiveIndia, найбільша в країні платформа для пожертвувань. Шанувальники можуть пожертвувати зараз і під час концерту.

Tune in to #IFORINDIA, the concert for our times. 3rd May, 7:30pm IST. Watch it LIVE worldwide on Facebook. 100% of proceeds go to the India COVID Response Fund set up by #GiveIndia

Tune in – https://t.co/uOAQFdDCKB…

Donate now – https://t.co/RoN6PJaBuS… #SocialForGood pic.twitter.com/unAcfq3YUw

— GiveIndia (@GiveIndia) May 1, 2020