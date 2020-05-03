Про це повідомляється на сайті Grammy Awards.
У концерті братимуть участь зірки Голлівуду і Індії: Мік Джаггер, Вілл Сміт, Мінді Калінга, Джек Блек, Нік Джонас, Софі Тернер, Брайан Адамс, AR Рахман, Пріянка Чопра, Акшай Кумар, Вірата Кохль та інші.
“I For India”, найбільший в Індії концерт зі збору коштів, буде транслюватися в прямому ефірі по всьому світу у неділю, 3 травня, о 10:00 EST (17:00 за Києвом). Всі зібрані від заходу кошти підуть в Індійський фонд реагування COVID, яким керує GiveIndia, найбільша в країні платформа для пожертвувань. Шанувальники можуть пожертвувати зараз і під час концерту.
Tune in to #IFORINDIA, the concert for our times. 3rd May, 7:30pm IST. Watch it LIVE worldwide on Facebook. 100% of proceeds go to the India COVID Response Fund set up by #GiveIndia
Tune in – https://t.co/uOAQFdDCKB…
Donate now – https://t.co/RoN6PJaBuS… #SocialForGood pic.twitter.com/unAcfq3YUw
— GiveIndia (@GiveIndia) May 1, 2020
Кожен учасник концерту виступатиме у себе вдома. Їхні номери будуть транслювати у Facebook, і вони будуть присвячені медикам, які борються з пандемією коронавірусу.
Раніше музиканти легендарного британського рок-гурту Queen і американський співак Адам Ламберт, який виступає з колективом, записали нову версію хіта “We Are The Champions”.
- Раніше більше десятка музикантів зі світовим ім’ям провели восьмигодинний онлайн-концерт “Єдиний світ: вдома разом” на підтримку медпрацівників, які борються з коронавірусом. У заході брали участь Біллі Айліш, Дженніфер Лопес, The Killers, Тейлор Свіфт, Стіві Уандер, Леді Гага, The Rolling Stones, Селін Діон, Елтон Джон, Шон Мендес, Ліззі і багато інших.
- Протягом вказаного концерту було зібрано більше 127 мільйонів доларів для Всесвітньої організації охорони здоров’я.