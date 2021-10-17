Про це повідомляє видання Just Jared.

Як відомо, на початку тижня Маккартні під час інтерв’ю виданню New Yorker назвав The Rolling Stones “блюзовою кавер-групою”.

“Я не впевнений, що повинен це говорити, але The Rolling Stones – це блюзова кавер-група… Вони просто заглибилися в блюз і пишуть музику в цьому стилі”, – сказав музикант.

Рокер Мік Джаггер прокоментував цю заяву колеги під час концерту The Rolling Stones на стадіоні SoFi в Лос-Анджелесі.

“Сьогодні ввечері тут так багато знаменитостей. Меган Фокс тут, вона прекрасна. Леді Гага, Кірк Дуглас… Пол Маккартні тут. Він нам допоможе – пізніше Пол приєднається до нашого блюзового каверу”, – сказав Джаггер.

Це не перше подібне висловлювання Маккартні. Приміром, у 2020 році він заявив, що The Rolling Stones – найкращий рок-н-рольний гурт світу наприкінці 1960-х років. Це період, коли популярність The Beatles вщухла. Однак, Маккартні впевнений, що останні все ж кращий гурт, ніж колектив Міка Джаггера.

Як відомо, на початку творчого шляху музиканти The Rolling Stones дійсно займалися каверами, але згодом у низ з’явився власний стиль.

Нагадаємо, що 24 серпня помер британський музикант, барабанщик The Rolling Stones Чарлі Воттс. Йому було 80 років.

Раніше повідомлялося, що британський рок-гурт The Rolling Stones випустить відео- і аудіоверсію свого легендарного концерту на пляжі Копакабана, який відбувся у 2006 році.