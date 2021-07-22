Про це повідомляє видання Variety.

Сюжетні подробиці довгоочікуваного продовження все ще тримаються в секреті – і ще невідомо, кого саме може зіграти Коел.

Водночас, зйомки фільму Marvel вже почалися в Pinewood Studios в Атланті. Відомо, що до своїх ролей повернуться всі актори, що знімалися в першому фільмі, крім Чедвіка Боузмана, який помер в серпні 2020 року через рак товстої кишки.

Раніше американський продюсер і голова Marvel Studios Кевін Файг зазначив, що заміну на його роль шукати не будуть.

“Без Чедвіка емоційно важко. Однак ми як і раніше раді показувати шанувальникам світ Ваканди. Ми постараємося зробити це так, щоб Чедвік міг нами пишатися”, – сказав він.

Коел дебютувала в Голлівуді в 2020 році з серіалом “Я можу знищити тебе”, в якому виступила сценаристом, постановницею і продюсером, а також виконала головну роль. За це шоу вона отримала чотири номінації на премії “Еммі”.

Перший фільм, випущений у 2018 році, зібрав 1,35 мільярда доларів у світовому прокаті та був номінований на “Оскар” в семи номінаціях, включаючи “Найкращий фільм”. Він отримав три премії.

Боузман помер в США в Лос-Анджелесі 28 серпня 2020 року після битви з раком товстої кишки, залишивши після себе багату спадщину. Актор отримав світову популярність завдяки ролі супергероя Чорної Пантери в кіновсесвіті Marvel у 2016-2019 роках, знявшись в чотирьох фільмах франшизи, включаючи однойменний фільм 2018 року, який приніс акторові NAACP Image Award за кращу чоловічу роль і Screen Actors Guild Award за найкращий акторський склад в ігровому кіно. Як перший темношкірий актор, який очолив фільм КВМ, Боузман також був включений до списку Time 100 2018 року. Його останній фільм “Ма Рейні: Мати блюзу” планують випустити посмертно.