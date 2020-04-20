Відео актриса опублікувала в Instagram.
На відео доньки актриси б’ються крашанками і кажуть традиційне привітання “Христос Воскрес!”, А відповідають “Воістину Воскрес!”. На столі стоїть паска із запаленою в ній свічок, як прийнято в українській традиції.
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Христос Воскрес!! Happy Orthodox Easter everyone! Here’s a few videos of the girls practicing some Russian/Ukrainian Easter traditions, albeit in their own way😂 thanks to my friend @ingakosinova for the beautiful Easter cake!❤️❤️❤️ @evergaboanderson #dashielanderson #христосвоскрес
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