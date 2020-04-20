Голлівудська актриса українського походження Міла Йовович відсвяткувала з сім'єю православний Великдень і показала веселе відео, як її доньки б'ються крашанками.

Відео актриса опублікувала в Instagram.

На відео доньки актриси б’ються крашанками і кажуть традиційне привітання “Христос Воскрес!”, А відповідають “Воістину Воскрес!”. На столі стоїть паска із запаленою в ній свічок, як прийнято в українській традиції.