Фотографію актриса опублікувала в Instagram.

“Так вдячна за ці тихі моменти з моєї веселкою. Догляд за нею – одні з моїх найулюбленіших днів. Цей солодкий маленький кексик дивиться на мене своїми проникливими очима, крихітними ручками, своїм неймовірним ароматом, цим пухнастим волоссячком. Я дуже ціную цей період нашого життя. Такий короткий момент в моєму житті, але він принесе найсолодші спогади, коли я буду озиратися назад”, – прокоментувала фото актриса.

Варто зазначити, що Міла та її чоловік Пол виховують ще двох доньок – 5-річну Дешілл Іден та 12-річну Евер Габо.